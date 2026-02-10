Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас ще предложи списък с отстъпки, които Европа трябва да поиска от Русия като част от споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че все още няма договорена дата за следващия кръг от мирните преговори с Украйна, но добави, че е много вероятно той да се състои скоро.



Върховният представител за външната политика на ЕС Кая Калас каза:

„Всички около масата за преговори, включително руснаците и американците, трябва да разберат, че е необходимо съгласието на Европа, за да има мирно споразумение“,

Калас допълни, че за това съгласие има условия към руснаците, а не към Украйна.