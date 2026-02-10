РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Столичната община и арторганизацията 0511 търсят млади художници за два подлеза

Столичната община

Столичната община и арторганизацията 0511 търсят млади художници за участие в проекта eARTh, чрез който тази пролет ще бъдат преобразени два подлеза на бул. „Цариградско шосе“ – при спирка „Александър Жендов“ и при алея „Даниел Неф“.

Проектът eARTh цели да превърне подлезите в тематични пространства, посветени на флората и фауната на различните континенти на Земята. Желаещите да участват трябва да изпратят:

– пълноцветна скица на тема „Флора и фауна“ за един от седемте континента – Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Австралия или Антарктида;

– две или четири снимки на вече реализирани техни проекти.

Предложения се приемат до 28 февруари на имейл [email protected], като в писмото трябва да бъдат посочени име, телефон и възраст, а в полето Subject – „ПРОЕКТ ЗЕМЯ“.

Одобрените артисти ще получат необходимите материали за работа, а процесът и готовите творби ще бъдат професионално заснети и популяризирани. Реализацията на художествените им решения е планирана за март – април 2026 година.

От Столичната община уточняват, че преди старта на артистичната трансформация в двата подлеза са извършени и ремонтни дейности: премахнати са неустойчивите окачени тавани тип „хънтър дъглас“, възстановен е автентичният индустриален облик, кабелите на експлоатационните дружества са събрани в метални конструкции, а осветлението е подменено с енергийно ефективни LED системи.

Проектът се реализира в партньорство с район “Изгрев” и арторганизация 0511, която има дългогодишен опит в работата с улични артисти и създаването на качествени стрийт артпроекти в градска среда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.