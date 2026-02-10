Столичната община и арторганизацията 0511 търсят млади художници за два подлеза

Столичната община и арторганизацията 0511 търсят млади художници за участие в проекта eARTh, чрез който тази пролет ще бъдат преобразени два подлеза на бул. „Цариградско шосе“ – при спирка „Александър Жендов“ и при алея „Даниел Неф“.

Проектът eARTh цели да превърне подлезите в тематични пространства, посветени на флората и фауната на различните континенти на Земята. Желаещите да участват трябва да изпратят:

– пълноцветна скица на тема „Флора и фауна“ за един от седемте континента – Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Австралия или Антарктида;

– две или четири снимки на вече реализирани техни проекти.

Предложения се приемат до 28 февруари на имейл [email protected], като в писмото трябва да бъдат посочени име, телефон и възраст, а в полето Subject – „ПРОЕКТ ЗЕМЯ“.

Одобрените артисти ще получат необходимите материали за работа, а процесът и готовите творби ще бъдат професионално заснети и популяризирани. Реализацията на художествените им решения е планирана за март – април 2026 година.

От Столичната община уточняват, че преди старта на артистичната трансформация в двата подлеза са извършени и ремонтни дейности: премахнати са неустойчивите окачени тавани тип „хънтър дъглас“, възстановен е автентичният индустриален облик, кабелите на експлоатационните дружества са събрани в метални конструкции, а осветлението е подменено с енергийно ефективни LED системи.

Проектът се реализира в партньорство с район “Изгрев” и арторганизация 0511, която има дългогодишен опит в работата с улични артисти и създаването на качествени стрийт артпроекти в градска среда.