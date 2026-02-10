Андрей Цеков: Имаме масово убийство, Сарафов и Денев манипулираха произшествието  (част 1)

За мен видеозаписът от „Петрохан“ е монтиран, а озвучаването е направено допълнително, смята Андрей Цеков

Казусът „Петрохан“ представлява жестоко масово убийство в зона, за която от години се говори, че е основна за трафика на наркотици, оръжие и хора. Смятам, че там са се пресекли пътищата на природозащитниците и трафикантите.

Още в първите часове на произшествието говорители на случая станаха „близнаците“ Сарафов и Денев, които наложиха свои тези върху неговото разплитане. А всички добре знаем, че „близнаците“ са от най-близкото обкръжение на Делян Пеевски – когато говорят те, говори Пеевски. Внушението бе за секти, паравоенни образувания, педофилия и че совите не са това, което са, по Дейвид Линч.

Може би най-неприемливото бе, че в обслужващите медии се публикуваха следствени материали. Това е антиинституциално.

ДАНС трябва да обясни защо стана част от този казус.

Кадрите от видеокамерите изглеждат изключително неавтентично. Няма логика външни камери да записват звуков сигнал. Има много разминавания. За мен този запис е монтиран, а озвучаването е направено допълнително.

Как така единият от самоубийците се е самопрострелял първо в гърба и после в слепоочието.

Оставам с впечатлението, че държавата покровителства неразкриването на престъплението. И че мотивите и интересите далече надхвърлят битовата рамка.

Хората считат държавата за убиец, доверието в нея е подкопано.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Андрей Цеков, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството и бивш зам.-министър на финансите.

