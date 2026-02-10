Макс Александър: най-младият моден дизайнер в света

Макс Александър (Max Alexander) е обещаващ американски моден дизайнер, медийна личност и млад филантроп. Славата му предизвиква интерес към неговите приходи. Макс вече е натрупал значително състояние от успешната си кариера и е дарил около една трета от приходите си на организации като Crayon Collection и Heal the Bay.

Ключови факти за Макс Александър

Той започва кариерата си като дизайнер през 2020 година. Макс Александър притежава рекорд на Guinness World Records за най-млад моден дизайнер с ревю на подиума. Създавал е индивидуални модни творения за знаменитости като Шарън Стоун и Дебра Месинг.

Макс Александър дарява една трета от приходите си на благотворителни организации, насочени към образование и опазване на околната среда.

Кариера и мода

Макс проявява интерес към приложните изкуства още в детската градина Little Dolphins by the Sea през 2018 година. Там той се вдъхновява от творчеството на легендарни артисти като Йойои Кусама и Фрида Кало.

На 4 години започва да проектира дрехи, използвайки подръчни материали като найлоново фолио, панделки и остатъци от платове, с помощта на майка си. През 2021 г. започва формални курсове по шиене и създава своята марка Couture to the Max. Същата година представя първата си колекция от рокли и провежда първото си ревю в Лос Анджелис.

През ноември 2023 г., на 7 години, на дефилето Denver Fashion Week, Макс става най-младият моден дизайнер с ревю на подиума в света. Неговите дрехи се отличават с модерност, младежки дух и подчертават женската фигура. Колекцията му включва рокли, якета, кимоно, одеяла и шалове couture.

Освен с модата, Макс е много активен и в социалните медии. В Instagram има над 3.9 милиона последователи, в TikTok – над 1.9 милиона, а във Facebook – около 678 000. Присъствието му онлайн се управлява от майка му Шери Мадисън.