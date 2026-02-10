РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На 30-ия София Филм Фест две български предложения в Международния конкурс за втори филм

В рамките на 30-ия София Филм Фест, в Международния конкурс, ще бъдат показани два български филма, които ще се борят за Голямата награда „София град на киното“, осигурена от Столична община. Единият филм е на Ралица Петрова – „Лъст“, а вторият – „Жени извън употреба“ на Александър Косев.

Дебютният филм на Ралица Петрова „Безбог“ се превърна в явление с успеха си в Локарно и наградата „Златен леопард“, спечелвайки впоследствие и голямата награда за най-добър филм на София Филм Фест.

Нейният следващ проект „Лъст“ ще има своята световна премиера на един от най-авторитетните фестивали в света – Берлинале, в секцията „Форум“. В него главно действащо лице е Лилиан, която работи като психолог в американски затвор, а след смъртта на непознатия си баща е принудена да се завърне в родния си град в България.

lust still 03 snejanka mihaylova © aporia filmworks screening emotios

„Лъст“е психодрама, за която Ралица Петрова споделя, че се движи между мистерията, въображаемото и призрачното, но не за да разреши липсата, а за да проследи как тя разклаща контрола и понякога отваря пролука.

В ролите ще видим Снежанка Михайлова, Никола Мутафов, Михаил Милчев, Алексис Атмаджов; оператор е Юлиан Атанасов. Филмът е продуциран от неговата сценаристка и режисьорка за Aporia Filmworks (България), в сътрудничество с Поли Ангелова и Николай Тодоров за Screening Emotions (България), с подкрепата на Националния филмов център.

Копродуценти са датската компания Snowglobe и шведската компания Silver Films, с подкрепата на Danish Film Institute, Film I Vast и Eurimages.

women out of order © auris film baf pikchars 4

Вторият филм в конкурсната програма е „Жени извън употреба“ на Александър Косев. Режисьорът е познат на публиката с „Петя на моята Петя“, гледан от над 100 000 зрители в българските киносалони.

В новия филм, чийто сценарист е Нели Димитрова, се преплитат историите на четири жени, всяка от които е в различен етап от живота си.

women out of order © auris film baf pikchars 2

И макар проблемите им да са от съвсем различно естество, и четирите не могат да се отърват от натрапчивото усещане, че безсмислието около тях е все по-завладяващо.

В ролите ще видим актьорите Силвия Лулчева, Албена Павлова, Елена Атанасова, Александра Костова, Владимир Пенев, Юлиан Вергов. Оператор на филма е Михаил Янакиев, музиката е на Георги Стрезов, продуцент е Николай Урумов от „Аурис Филм“/ „Бъф Пикчърс“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

