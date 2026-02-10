Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно заседание на две парламентарни комисии заради случая „Петрохан“

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов е внесъл искане за свикване на съвместно закрито заседание на парламентарните комисии по вътрешна сигурност и обществен ред и по контрол над службите за сигурност. Поводът са тежките криминални случаи в района на прохода Петрохан и местността Околчица.

В предложението си Атанасов настоява на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Аргументът е чувствителният характер на информацията и нуждата от яснота за действията на институциите.

Според ДСБ изслушването е необходимо заради нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да осъществява ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален риск.

Припомня се, че преди седмица в хижа край Петрохан бяха открити телата на трима души с огнестрелни рани, което доведе до мащабно разследване и издирване. Няколко дни по-късно полицията съобщи, че в кемпер в района на връх Околчица са намерени простреляните тела на издирваните лица.

По информация на прокуратурата, огласена по-рано днес, данните от аутопсиите показват, че най-вероятно става дума за две последователни убийства и последвало самоубийство.