„Величие“ иска от служебния премиер да докаже, че правителството му не е резултат от договорка

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов говори пред президента за проблемите, с които се сблъсква собствената му партия. Той твърди, че на последните парламентарни избори е бил предупреден, че ако не гласува с ГЕРБ и ДПС, няма да влезе в парламента. След това добави, че е бил изнудван, че ако не се включи в парламентарното мнозинство, негови хора ще бъдат арестувани. И в двата случая Михайлов се оплака, че институциите и медиите не обърнали внимание и това довело до усещане за безнаказаност в държавата.

Илияна Йотова отговори, че ако медиите не бяха извадили в своите репортажи една голяма част от това, което се случи в изборните секции, днес „Величие“ нямаше да бъде в Народното събрание.

„Нека да не поставяме нещата, зависещи само от медиите. Политиците дават много малко информация, което предполага след това и спекулации. Когато няма достоверна информация и прозрачност в институциите се раждат чудовищата на слуховете и спекулациите„, каза държавният глава.

Партийният водач обобщи, че бъдещият министър-председател трябва да покаже със своите действия, че неговото правителство не е резултат на договорка. Той обяви пълното си доверие в Йотова, че ще вземе най-доброто решение.

Илияна Йотова на свой ред подчерта, че основен приоритет е стабилизирането на финансовото състояние на държавата. Тя посочи, че страната функционира с удължен бюджет, който обаче не отговаря на изискванията за евробюджет и отбеляза, че действащото Народно събрание продължава работа до избора на следващ парламент.

Йотова изрази тревога, че липсват достатъчно защитни механизми за най-уязвимите групи, докато цените непрекъснато растат. Според нея, въпреки усилията на контролните органи, резултатите засега не са удовлетворителни. Тя добави, че страната има и външнополитически ангажименти, част от които ще трябва да бъдат разгледани и одобрени от парламента, като подчерта желанието си България да бъде предвидим партньор.

Президентът определи настоящата ситуация като изключително тежка и посочи, че последните събития са оставили дълбока травма в обществото. Тя изрази надежда компетентните институции да изпълнят задълженията си и призова за повече прозрачност, ясни решения и сериозен обществен разговор.

По думите ѝ ключова задача на бъдещия служебен кабинет ще бъде организирането на честни, прозрачни и добре подготвени избори. Йотова припомни, че за първи път в историята на страната избори са били касирани заради допуснати грешки и злоупотреби, което е превърнало участниците в процеса в заложници на изборните нарушения.

Президентът обяви, че „буквално в следващите дни“ ще обяви кого е избрала да се заеме със задачата да състави служебно правителство.