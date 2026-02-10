МЗ прие оставката на шефа на детската болница, отхвърли твърденията за натиск

За временен директор на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ще бъде назначена д-р Мария Екимова-Пенева

Директорът на софийската детска болница д-р Благомир Здравков обяви, че е подал оставка. Като причина той посочва институционален натиск и безкрайни проверки в лечебното заведение.

От Министерството на здравеопазването потвърдиха, че е постъпила молба за освобождаване от длъжността изпълнителен директор и изпълнителен член на Съвета на директорите на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ от д-р Благомир Здравков и тя ще бъде уважена.

В публикация във Фейсбук Благомир Здравков пише, че напуска детската болница с липса на примирение, болка и тъга. Той заема директорския пост от април 2021 година.

Здравков пише, че през изминалата година е срещнал системен натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. Той допълва, че ще продължи да работи като лекар „там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават“.

От здравното министерство отхвърлиха твърденията за натиск върху което и да е лечебно заведение и посочиха, че проверките са инструмент за гарантиране на законното разходване на пари и качество на медицинската дейност във всички болници, на които принципал е държавата.

За 2025 година в детската болница са направени общо девет проверки, като три от тях са по сигнали и жалби.

Оставката на д-р Здравков провокира реакции от граждански организации, които я определиха като лош знак и поискаха незабавна проверка имало ли е институционален натиск.

За временен директор на детската болница ще бъде назначена д-р Мария Екимова-Пенева, обявиха от Министерството на здравеопазването.