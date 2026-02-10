Ариана Гранде вече е член на ПРОФОН

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Световноизвестната певица и актриса Ариана Гранде е приета за член на ПРОФОН в качеството си на артист-изпълнител, съобщиха от дружеството за колективно управление на сродни права в музиката.

Решението за приемането ѝ е взето с гласуване на редовно заседание на управителния съвет на сдружението.

До преди приемането й в ПРОФОН правата на Ариана Гранде като артист-изпълнител на територията на България са били представлявани чрез чуждестранни организации за колективно управление, с които ПРОФОН е имала сключени договори за взаимно представителство.

С приемането ѝ за член на ПРОФОН управлението и защитата на сродните ѝ права в страната вече ще се осъществяват пряко от сдружението.

