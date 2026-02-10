РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европейската комисия обяви план за действие срещу кибертормоза в защита на младите

кибертормоз

Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза, който има за цел да защити психичното здраве на децата и юношите в Европейския съюз.

Съществен елемент от плана е пускането на достъпно и лесно за използване приложение за докладване на кибертормоз на национална гореща телефонна линия. Чрез приложението децата и юношите ще получат подкрепа и ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи проект за приложението, който държавите членки да могат да адаптират към националния си контекст.

Държавите членки следва да разработят национални планове за действие срещу кибертормоза и да прилагат общо разбиране за кибертормоза, което ще даде възможност за събиране и сравняване на данни на ниво Европейския съюз. Това ще доведе до общ подход на ЕС в тази област.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.