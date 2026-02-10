Европейската комисия обяви план за действие срещу кибертормоза в защита на младите

Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза, който има за цел да защити психичното здраве на децата и юношите в Европейския съюз.

Съществен елемент от плана е пускането на достъпно и лесно за използване приложение за докладване на кибертормоз на национална гореща телефонна линия. Чрез приложението децата и юношите ще получат подкрепа и ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи проект за приложението, който държавите членки да могат да адаптират към националния си контекст.

Държавите членки следва да разработят национални планове за действие срещу кибертормоза и да прилагат общо разбиране за кибертормоза, което ще даде възможност за събиране и сравняване на данни на ниво Европейския съюз. Това ще доведе до общ подход на ЕС в тази област.