Нетаняху отпътува за Вашингтон, за да поиска разширяване на ядрените преговори с Иран

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху отпътува днес за Вашингтон, за да насърчи американския президент Доналд Тръмп да разшири обхвата на преговорите с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Израел от години настоява Иран напълно да прекрати обогатяването на уран, да ограничи производството на балистични ракети и да прекъсне връзките си с въоръжени групировки в Близкия изток.

Техеран последователно отхвърля такива искания, заявявайки, че е готов само на определени ограничения по ядрената си програма срещу облекчаване на санкциите.

Не е ясно дали потушаването на масовите протести в Иран миналия месец или придвижването на американски военни сили към региона са направили днес иранските лидери по-склонни към компромиси. Както и дали Тръмп има интерес да разшири и без това трудните преговори, отбелязва АП.

Нетаняху, който ще остане във Вашингтон до сряда, от десетилетия води кампания за по-твърда американска линия спрямо Иран. Тези усилия дадоха резултат миналата година, когато САЩ се включиха заедно с Израел в 12-дневни удари по ирански военни и ядрени обекти. Така че възможността за нови военни действия вероятно ще бъде сред обсъжданите теми и сега.

От своя страна Иран призова Съединените щати да не се поддават на „разрушителни влияния“, които могат да прекъснат възобновените преговори между тях.