Радостин Василев атакува президента Илияна Йотова, трябвало да подаде оставка с Радев

В 11:30 ч. лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев, заедно с председателя на парламентарната група Кирил Веселински и народните представители Красимир Манов и Христо Расташки, пристигнаха в сградата на президентството на „Дондуков“ 2.

По време на срещата с тях президентът Илияна Йотова припомни, че в съответствие с промените в Конституцията са били проведени консултации с кандидатите за служебен министър-председател. Тя подчерта, че вече са очертани основните приоритети на бъдещия служебен кабинет, като водещ сред тях е организирането на честни и прозрачни избори.

В отговор Радостин Василев изрази силна критика към политическата ситуация в страната, описвайки я като изпълнена с лицемерие, разпад на институциите и нарушаване на морални ценности, което според него води до криминални инциденти и разрушаване на семейството. Той добави, че подхожда към срещата с Илияна Йотова с голям скептицизъм.

Василев посочи, че дори 36 години след промените на важни постове в държавата все още има хора с тежко минало в Държавна сигурност. Той обвърза това с принадлежността на Йотова към БСП и заяви, че след оставката на Румен Радев тя също е трябвало да подаде оставка.

Лидерът на „Морал, единство, чест“ подчерта, че Йотова използва президентския пост за бъдеща кандидат-президентска кампания и според него не може да проведе честни и безпристрастни избори.

„Не мога да скрия, че снимките ви с Любен Гоцев от началото на 90-те и с други личности от Държавна сигурност, предизвикват у мен огромно притеснение. Не мога да скрия и притеснението си, че сте близка с хора, които са били вицепрезиденти на „Мултигруп“, че сте заемали поста говорител на БСП през 1997 г., когато българите гладуваха, че преди няколко дни се снимахте с Кирил Добрев, който за мен е ликвидатор на БСП. Не мога да заявя, че не ме притесняват в контекста на това слухове за секти, паравоенни организации, педофилски мрежи по Балкана, присъствието ви на срещи на тамплиери, облечени с някакви чаршафи и кръстове. Не го считам за акт, който допринася за стабилността на държавата и нашето православие“, заяви лидерът на „Морал, единство, чест“.

Радостин Василев заяви, че определени лица, включително Васил Терзиев, е трябвало да бъдат лишени от възможността да заемат високите държавни постове. Той обяви, че партията му няма да участва повече в консултациите, като мотивира решението с тяхната безсмисленост и умишлено протакване, което според него има за цел да даде време на бившия президент Румен Радев да създаде партия.

Василев посочи, че единственият подходящ кандидат за служебен премиер е подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, който според него може да се дистанцира от модела „Пеевски–Борисов“.

Народният представител добави, че е трябвало срещата да бъде посветена на подготовка за президентски и парламентарни избори „2 в 1“, а не за използване на президентския пост за предизборна кампания. Той изрази надежда, че Йотова ще оправдае неговия скептицизъм и съмненията относно нея.

Накрая Радостин Василев стана заедно с колегите си и се запътиха към изхода. „Няма ли да ме изслушате поне?“, ахна Йотова. „Не, няма нужда да ви слушаме“, отвърна Василев.

Президентът се принуди да се обяснява сама пред камерите, които следяха срещата, че не се отрича от биографията си, че е спазила Конституцията и в съответствие с основния закон е поела правомощията на Румен Радев, след като той е поел оставка.

В 13:00 ч. президентът ще се срещне с представители на „Величие“.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.