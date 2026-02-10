САЩ планират да променят командната система на НАТО

САЩ ще предадат контрола върху командните центрове на НАТО на европейци. Ройтерс съобщава, че Вашингтон възнамерява да се откаже от водещата си роля в ръководството на обединените сили на алианса в Норфолк, САЩ, и Неапол, Италия.

В замяна, според изданието, Вашингтон планира да поеме контрола над три други командни центъра на НАТО. Решението вече предизвика дискусия в западните медии.

Вашингтон започва да дава на европейците по-видимо влияние в НАТО,

съобщава Euractiv. Според агенцията решението е в съответствие с политиката на Доналд Тръмп, която изисква Европейския съюз да поеме отговорност за собствената си отбрана. Този ход позволява на Вашингтон да намали разходите, без да напуска алианса или да се отказва от ключовата си роля в управлението му.

И двата щаба, където ще се проведе ротацията, отговарят за подготовката, планирането и изпълнението на сухопътните операции на НАТО. Това важи особено за Норфолк. Изданието го нарича „Атлантически мост“, който

отговаря за отбраната на северните територии на алианса

и военните комуникации между Северна Америка и Европа. Зоната му на отговорност вече включва страни като Дания, Швеция и Финландия.

Докато Европа получава регионални щабове, САЩ консолидират контрола си върху структурите, чрез които се осъществява реалното командване на силите на алианса, отбелязва Ройтерс. Според източник, запознат със ситуацията, въпросният обект е съоръжението Рамщайн в Германия, което управлява въздушните операции на НАТО; центърът в Нортвуд, Великобритания, който отговаря за военноморските сили; и командването в Измир, Турция, което ръководи сухопътните сили. Формално тези структури са по-ниско в йерархията, но именно там се планират и управляват действията на НАТО, заключава агенцията.

На фона на промените в командването, НАТО натрупва силите си в Арктика. Алиансът се готви да стартира операция „Арктически страж“, насочена към засилване на наблюдението и по-ефективно разполагане на съществуващите сили в региона. Според Ройтерс стартирането на мисията може да бъде обсъдено на предстоящата среща на министрите на отбраната в Брюксел. Източници говорят за военни учения, разширени въздушни и морски патрули и използване на дронове.

Планирането на мисията се засили след разговорите между Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Давос, където Гренландия беше отделна тема. Форматът на операцията все още не е финализиран, но процесът вече е в последния си етап, според върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич.

Междувременно, в навечерието на Мюнхенската конференция по сигурността, която ще се проведе от 13 до 15 февруари, напрежението в отношенията между САЩ и Европа излиза на преден план, съобщава Би Би Си. Според изданието, ключовият въпрос в дневния ред на форума ще бъде дали алиансът ще запази Член 5 за колективната отбрана. И готов ли е Вашингтон да защити съюзниците си в критичен момент?