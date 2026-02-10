Мирослав Боршош призова за диалог между бранша и институциите за промени в Закона за туризма

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош е предложил на комисията по туризъм в парламента да бъде организирана среща между всички заинтересовани страни, във връзка приетия на първо гласуване на 4 февруари Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, съобщават от ведомствения пресцентър.

Министерството предлага становищата по създаване на Туристическия гаранционен фонд на браншовите сдружения в сектор „туроператорска и туристическа агентска дейност“ отново да бъдат обстойно разгледани преди второто гласуване на законопроекта.

Припомняме, че фондът има за цел по-добра защита на туристите в случай на фалит на ползвания от тях туроператор, като ще покрива всички предвидени плащания.

Управителният съвет, който ще ръководи Туристическия гаранционен фонд ще бъде 7-членен. Предвижда се Туристическият гаранционен фонд да може да се преобразува, прекратява и ликвидира само със закон. В неговото финансиране ще участват туроператорите, които са вписани в регистъра по Закона за туризма.

Според Мирослав Боршош диалогът между бранша и министерството следва да се пренесе и да продължи в Народното събрание.

От ведомството отбелязват, че остават ангажирани да съдействат за прозрачна и експертна законодателна рамка, която да подкрепя развитието и конкурентоспособността на българския туристически сектор.