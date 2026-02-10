По повод 150-ата годишнина от Априлското въстание рок група „Епизод“ създаде песен за Тодор Каблешков, съобщава БТА. Симеон Христов, автор на музиката на песента и основател на група „Епизод“ обясни, че го е направил, защото за Каблешков се говори малко, а той е заслужава повече внимание. Бил е много интелигентен, образован и заможен човек и е тръгнал да се опълчва на огромната империя най-вероятно поради липсата на справедливост.

Песента е създадена по стиховете на Иван Вазов в поемата за Каблешков в „Епопея на забравените“.

Христов уточнява, че тъй като поемата е много дълга, той е отделил онзи текст, който директно ни препраща към онзи момент, когато Левски угасва, три години преди въстанието, и Каблешков се появява и взривява Копривщица.

Песента вече е била представена пред публика в клуб в Русе и Симеон Христов сподели, че хората я пеели.

Предстои песента за Тодор Каблешков да бъде включена в новия – 14-и поред – албум, който група „Епизод“ подготвя. Сред новите песни, по които от рок групата работят, е и песен за Караджата, като в нея за пръв път Симеон Христов смесва текстове на Вазов и Ботев.

„Не ми стигаше само Вазов, трябваше ми и малко Ботев – за огън, за жар„, обяснява Христов.

Вече са готови песните „Няма правда“ по текст на Стефан Стамболов за героя от Дойран генерал Владимир Вазов.

От две година група „Епизод“ концертира с първия си певец Димитър Аргиров, който заедно със Симеон Христов е един от основателите на бандата през 1987 година и се завръща след 32-годишно отсъствие и пребиваване в Нидерландия и Италия.

Записите за новия албум „Епизод“ реализира в състав: Димитър Аргиров – вокал, Васил Бележков – китара, Симеон Христов – бас китара, Христо Гьошарков – барабани.