Alibaba представи RynnBrain – AI модел за роботи с отворен код

Китайският гигант в електронната търговия Alibaba представи нов модел за изкуствен интелект наречен RynnBrain. Той е създаден да помага на роботи и други устройства да изпълняват реални задачи – например да се ориентират в помещение, да разпознават предмети и да планират действията си. Това е поредна стъпка в амбицията на компанията да бъде сред световните лидери в различни направления на AI.

Alibaba пуска Qwen2.5-VL - нов AI модел, който конкурира OpenAI и Google

Моделът RynnBrain, е разработен от изследователското звено DAMO Academy и е с отворен код. Това означава, че компютърни специалисти по целия свят могат свободно да го използват и надграждат. RynnBrain е създаден така, че да „разбира“ заобикалящата го среда – да отчита пространството и времето, да определя какви стъпки са нужни за изпълнение на дадена задача и да се движи в сложни условия. Например, може да помогне на робот да се ориентира в кухня, склад или фабрична линия, да избягва препятствия и да изчислява траектории.

С този проект Alibaba влиза в пряка конкуренция с технологични гиганти като Google и Nvidia. Компанията твърди, че моделът ѝ показва много добри резултати при тестове срещу водещи разработки на тези фирми. RynnBrain е изграден върху друг AI модел на Alibaba – Qwen3-VL, който комбинира обработка на текст и изображения. Той се предлага в различни версии – от по-малки и по-леки до по-сложни и по-мощни варианти.

Разработката идва в момент, когато Китай и САЩ се състезават за лидерство във „физическия AI“ – технологии, които управляват реални машини и роботи. Китайското правителство разглежда роботиката, включително хуманоидните роботи, като ключова част от бъдещото икономическо развитие – от индустрията до услугите.

Alibaba превръща чата Qwen в AI асистент, който поръчва храна и планира пътувания

За разлика от много американски компании, които държат най-новите си технологии затворени, китайските фирми все по-често избират стратегия на отворен код. Идеята е, че така повече учени и инженери могат да допринасят за развитието на технологията, което може да ускори напредъка и да засили позициите на Китай в глобалната AI надпревара.

