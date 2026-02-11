Ценови шок в хранителните продукти не се наблюдава, отчете Александър Колячев

Ценови шок в хранителните продукти не се наблюдава. Ние сме спокойни. Това отговори председателят на КЗП-Комисията за защита на потребителите Александър Колячев на председателя на БСП-Обединена левица – Наталия Киселова по време на изслушването му в парламента, поискано от „ДПС-Ново начало“ по повод сигнали за завишени цени след приемането на еврото.

Колячев уточни, че наблюдението се извършва от 8 октомври, когато е влязъл в сила Законът за въвеждането на еврото, досега. От КЗП наблюдават 60% – 70% – 80% от пазара на хранителните продукти и са регистрирали, че ценните се поддържат непроменени за продължителен период от време. Според него, когато това е поведението на повечето търговци, то и малките, необхванати от наблюдението, ще започнат да се придържат към по-често срещаното поведение, за да не загубят клиентите си.

Колячев уточни и че наблюдението се извършва чрез централизираната система „Колко струва“, където от КЗП наблюдават цените на 101 продуктови групи – хранителни и нехранителни стоки, както често използвани лекарствени продукти и битова химия.

Председателят на КЗП добави и че макар и от екипа му да не наблюдават увеличение на основните хранителни стоки, предлагани от търговските вериги, има и изключения, които са предимно при плодовете и зеленчуците. Според Колячев това се дължи на обетивни икономически фактори – на динамики и колебания заради сезонността на плодовете или зеленчуците и затова ръстът в цените им е допустим.

На следващо място Колячев призна, че когато е имало завишение на цените на лекарствени продукти, те са поискали информация от аптеките на какво се дължи това и те им отговорили, че има покачване на цената на доставката. „Това е едно предизвикателство, с което трябва да се справим„, отбеляза председателят на КЗП, като добави, че в такава ситуация разчита на помощта и на Комисията за защита на конкуренцията.

Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ изрази учудването си, че от КЗП използват данните от системата „Колко струва“, тъй като според него тя била създадена, за да може българските граждани да се ориентират откъде най-евтино могат да си закупят определени стоки.