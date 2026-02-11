Фон дер Лайен призова държавите от ЕС да намалят бюрокрацията, за да подкрепят европейския бизнес

Държавите членки на Европейския съюз трябва да съкратят административните тежести, които спъват европейските компании, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент.

„Компаниите ни казват, че харчат почти толкова за бюрокрация, колкото за научноизследователска и развойна дейност – това е недопустимо“, подчерта тя, цитирана от „Политико“.

От началото на сегашния си мандат Европейската комисия провежда политика на дерегулация в отговор на призиви от страни членки за облекчаване на административната тежест и подкрепа за бизнеса в условията на икономически затруднения.

В навечерието на неформална среща на лидерите на ЕС, посветена на конкурентоспособността, фон дер Лайен призова за въвеждане на реформи и на национално равнище.

Тя обърна внимание на т.нар. златно надграждане — добавянето на допълнителни национални регулации върху европейските правила, които усложняват дейността на фирмите и създават нови бариери в рамките на единния пазар.

Фон дер Лайен попита как може ЕС да бъде конкуретноспособен на САЩ, като в блока съществуват три пъти повече търговски бариери, отколкото в Щатите. Председателят на ЕК каза, че ще представи пътна карта за повишаване на конкурентоспособността, която ще бъде обсъдена и одобрена на среща на върха през март. Документът ще включва ангажименти за приемане на ключови мерки до края на 2027 година.