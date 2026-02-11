РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Андрей Цеков: Пеевски млъкна, защото има проблеми извън политиката (част 2)

Борисов се гордее, че лъже и ЕС, и САЩ – типична байганьовщина, смята Андрей Цеков

Очевидно е, че г-н Туин Пийкс и шефовете на служби, инсталирани от Пеевски-Борисов, трябва да си ходят.

Щом ДАНС са казали А, трябва да продължат с В, С, D и да научим престъплението свързано ли е с международни криминални канали.

Освен убийствата, трябва да се разследва и кой разпореди изтичането на информация от следствието и правенето на внушения от висши началници.

За пореден път се убеждаваме, че господин Туин Пийкс, който бездруго нелегитимно заема поста и. ф. главен прокурор, трябва да си тръгне. След него и останалите ръководители на служби, инсталирани от Пеевски и Борисов.

Международната совалка на Борисов си обяснявам така. Отива при Тръмп чрез Желязков и се присъединява към частното му ООН. После отива при Вебер и Фон дер Лайен и казва, че е излъгал Тръмп. Но междувременно е излъгал и колегите си от ЕНП. Тоест излъгал е и двете страни – ЕС и САЩ. И с това се гордее. Типична байганьовщина, която напълно го обрисува.

Историята около включването на България в световната организация на Тръмп е едно от най-срамните петна, лепвани върху страната ни в последните 30 години. Акцията беше опит на Пеевски да пусне 1 млрд. долара обществени пари в касичката на Тръмп за собственото си размагнетизиране. Но в момента Пеевски има други проблеми извън политиката. Той също има своите зависимости.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ  депутатът от ПП-ДБ Андрей Цеков, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството и бивш зам.-министър на финансите.

Още от интервюто:

Ако в случая „Петрохан“ са замесени големи международни интереси, криминални или геополитически са те?

Трябва ли в казуса да бъдат въвлечени партньорските служби от ЕС?

Как се обяснява дългото публично мълчание на Делян Пеевски?

Готвят ли в обща кухня Борисов и Костадинов?

За какви специални проблеми между САЩ и България е споменал Борисов пред колегите си он ЕНП?

