Спипаха полицайка с кокаин в акумулатора

Окръжна прокуратура-Хасково задържа и привлече като обвиняема полицейска служителка, хваната при опит да пренесе кокаин с личния си автомобил през границата при ГКПП „Капитан Андреево“. Жената пътувала сама в колата, разчитайки явно на служебното си положение – старши полицай в Районното управление на МВР-Враца.

Била подложена обаче на проверка, при която се оказало че акумулаторът на закупения ден по-рано „Опел“ е пълен с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин. При това в сериозно количество 2,348 кг на обща стойност 51 381 евро.