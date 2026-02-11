РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Спипаха полицайка с кокаин в акумулатора

кокаин

Окръжна прокуратура-Хасково задържа и привлече като обвиняема полицейска служителка, хваната при опит да пренесе кокаин с личния си автомобил през границата при ГКПП „Капитан Андреево“. Жената пътувала сама в колата, разчитайки явно на служебното си положение – старши полицай в Районното управление на МВР-Враца.

Била подложена обаче на проверка, при която се оказало че акумулаторът на закупения ден по-рано „Опел“ е пълен с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин. При това в сериозно количество 2,348 кг на обща стойност 51 381 евро.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.