От АПС искат с декларация незабавно разглеждане на законопроекта им за Гражданската регистрация

гражданската регистрация

Севим Али от „Алианс за права и свободи“ изнесе декларация от името на парламентарната си група, в която настоя за незабавно разглеждане на Законопроекта им за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.

Той обяви, че с декларацията си от АПС протестират срещу погазването на правото на парламента да обсъжда. По-конкретно той обясни, че са внесли законопроекта си преди повече от пет месеца, а реално той дори не е разпределен по комисии.

По думите му през всичките тези месеци законопроектът е държан в „процедурен карантинен режим с всички средства“ с цел да не стигне до комисия.

Това не е техническа процедура по възпрепятстване, а политическо заглушаване„, подчерта Севим Али. След това добави, че промените се отнасят за близо 1 млн. български граждани и са внесени в защита на човешкото достойнство.

Целта на АПС е български граждани с възстановени рождени имена – турски или арабски, да не бъдат питани от администрацията какви са били предишните им български имена, при положение, че държавата разполага с тези данни в ЕСГРАОН и след като законът и подзаконовите актове уреждат възстановяването на имената и отразяването им в регистрите.

Да караш граждани да произнасят насилствено наложеното му име е недопустимо – това не е административна подробност, а вторично унижение и връщане на насилието от така наречения възродителен процес, категоричен бе Севим Али.

Ето защо от АПС предлагат да се заличат в ЕСГРАОН насилствено наложените имена от принудителното наименование и да има изрична забрана да се изискват подобни данни от гражданите,като при нарушение да се носи санкционна отговорност по закона. Освен това от АПС предлагат окончателно да се реши проблемът с възстановяването на имената на починалите български граждани, жертва на насилственото преименуване.

