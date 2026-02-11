РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Бритни Спиърс продаде правата върху цялото си музикално творчество за около 200 млн. долара

Бритни Спиърс

Поп звездата Бритни Спиърс е продала правата върху целия си музикален каталог на независимото музикално издателство Primary Wave, предаде Би Би Си. Според някои източници сделката е сключена на 30 декември и е на стойност около 200 милиона долара.

44-годишната певица е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп музиката, с над 150 милиона продадени албума по света.

От Primary Wave не са отговорили на запитванията за коментар, а представители на Спиърс са отказали официална позиция.

През януари 2024 г. певицата заяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. Последната ѝ песен бе дует с Елтън Джон, издаден през 2022 година.

Primary Wave вече притежава правата върху каталозите на артисти като Ноториъс Би Ай Джи, Принс и Уитни Хюстън.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.