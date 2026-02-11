Бритни Спиърс продаде правата върху цялото си музикално творчество за около 200 млн. долара

Поп звездата Бритни Спиърс е продала правата върху целия си музикален каталог на независимото музикално издателство Primary Wave, предаде Би Би Си. Според някои източници сделката е сключена на 30 декември и е на стойност около 200 милиона долара.

44-годишната певица е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп музиката, с над 150 милиона продадени албума по света.

От Primary Wave не са отговорили на запитванията за коментар, а представители на Спиърс са отказали официална позиция.

През януари 2024 г. певицата заяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. Последната ѝ песен бе дует с Елтън Джон, издаден през 2022 година.

Primary Wave вече притежава правата върху каталозите на артисти като Ноториъс Би Ай Джи, Принс и Уитни Хюстън.