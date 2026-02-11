РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Българското селско стопанство е пред катастрофа, обяви председателят на КЗК в парламента

Българското селско стопанство – производственият сектор – е пред катастрофа. Това се дължи на тежки структурни деформации в цеия пазар, които не са плод на сегашни спекулации, а са плод на 35-годишно наслагване на погрешни решения, на липса на визия и на липса на управленска политика. За последните 4 години млекопроизводството и производството на млечни продукти бележи спад от 25%, а вносът в същия сектор е увеличен с 42 процента. Това практически означава заличаване. Това обяви председателят на КЗК – Комисията за защита на конкуренцията – Росен Карадимов по време на изслушването му в парламента, поискано от „ДПС-Ново начало“ във връзка със завишени цени на стоки и услуги в периода след приемането на еврото.

Карадимов уточни, че прави подобни изводи на база секторен анализ, извършен от КЗК, и за който има разпратен доклад до всички парламентарни групи, като в него от регулатора предлагат и решения, като например насърчаване на кооперирането на производителите.

На следващо място Росен Карадимов обърна внимание, че производителят в селското стопанство прави отстъпки на търговците, които свалят цената му под себестойността – практика, която води до влошаване на качеството или до изчезване на цели подсектори, нещо, което вече е констатирано и от Европейската комисия за редица страни членки в ЕС, но първо е било регистрирано от Комисията за защита на конкуренцията.

В момента тече анализ и на така наречената традиционна търговия, добави Карадимов. При нея, за разлика от големите вериги, в силната позиция е доставчикът, а не търговецът. За това ние сме изпратили над 400 писма към различни малки магазини с основен акцент колко пъти доставчикът е вдигал цената, включително за декември и януари, отчете председателят на Комисията за защита на конкуренцията.

Той обясни, че от КЗК имат споразумение с КЗП и с НАП, въз основа на което те им предават ежедневно информация. Въз основа на тази информация от НАП могат да се възползват от правомощията си и да отидат директно при доставчика и да поискат обяснения за необосновано високата цена. Така, по думите на Росен Карадимов, от КЗК спестяват цяло едно организационно действие на НАП и КЗП, а по-конкретно те няма нужда да минават през търговския обект, за да стигнат до обяснението, че цената е увеличена заради доставчика.

