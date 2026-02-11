Heineken ще съкрати близо 6 000 служители заради нисък пазарен интерес

Нидерландската пивоварна компания Heineken обяви, че ще съкрати между 5 000 и 6 000 работни места в световен мащаб – близо 7% от общо около 87 000 служители – поради спад в търсенето и натиск върху печалбите в целия бранш.

Компанията, която е втория по пазарна стойност производител на бира в света, също така занижи очакванията си за растеж на печалбата през 2026-та спрямо прогнозите от миналата година.

Съкращенията идват в момент, когато Heineken търси нов главен изпълнителен директор след изненадващата оставка на Долф ван ден Бринк през януари.

Конкурентът Carlsberg вече обяви съкращения, а други производители на бира и спиртни напитки също намаляват разходи, продават активи и забавят производството след години на слаб ръст.

Наред с ниския пазарен интерес, производителите на алкохол са изправени и пред дългосрочен спад в продажбите на бира на някои ключови пазари.