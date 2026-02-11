МЕЧ очаква от Васил Терзиев да си подаде оставката заради случая „Петрохан“

Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев повдигна пред медиите темата с изслушването на служители на МВР в парламента за случай с насилие над 5-годишно дете. Той заяви, че според него „държавата, чрез своите институции, е абдикирaла и един вероятно педофил иска да има отношения с дете.„

За посегателството стана ясно от видео в ютуб канала на Станислав Цанов „Цанов напред и нагоре“. В клипа майка твърди, че 5-годишната ѝ дъщеря е насилвана сексуално от баща си. „Върху дъщеря ми е упражнено вид насилие – сексуално. Това е потвърдено от четирима лекари, които са я прегледали, тя пред самите лекари е потвърдила какво се е случило. Причинителят на това е баща ѝ“, каза майката Маргарита Кутийска тази сутрин в ефира на „Би Ти Ви“.

Бащата пък твърди, че нараняванията са от инцидент на детска площадка и не е посягал на детето. „Паркът е целия в камери. Може да се види кога сме били там, как е паднала. Не е имало кръв, синини и така нататък. Истината ще излезе наяве. Няма какво да крия. Готов съм да се подложа и на полиграф. Как бих посегнал на дъщеря си?“, коментира бащата Панайот Янушев.

В тази връзка лидерът на МЕЧ изрази убеждение, че 5-годишното момиченце не би могло да си измисли подобни твърдения. От думите му стана ясно още, че изслушването за евентуално блудство ще се проведе при закрити врати в парламента.

По темата „Петрохан“ Василев заяви, че институциите са действали неправилно. Като родител той посочи, че не би позволил на своето 15-годишно дете да отиде в хижа при такива обстоятелства. Според него трябва да бъде направен преглед на работата на МВР, а отсъствието на вътрешния министър Даниел Митов му изглежда съмнително.

Василев също така заяви, че очаква кметът на София Васил Терзиев да си подаде оставката заради признанието си, че е финансирал рейнджърите.

Рокадите в ръководството на парламентарната група на БСП и избора на Наталия Киселова за техен председател в парламента той нарече „от пусто в празно“.

„Ако това е промяна на парламентарната група… Това е организиран ход, уж дърпат Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, за да излезе маймуната с бомба. Той (бел. ред. – новият председател на БСП Крум Зарков) контрол над групата няма, това е план на групата с цел заблуда. Комунягите не може да се променят, те трябва да бъдат изхвърлени завинаги от политика“, подчерта Василев.