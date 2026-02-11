РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МЕЧ очаква от Васил Терзиев да си подаде оставката заради случая „Петрохан“

Радостин Василев иска изслушване на вътрешния министър заради случая "Петрохан"

Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев повдигна пред медиите темата с изслушването на служители на МВР в парламента за случай с насилие над 5-годишно дете. Той заяви, че според него „държавата, чрез своите институции, е абдикирaла и един вероятно педофил иска да има отношения с дете.

За посегателството стана ясно от видео в ютуб канала на Станислав Цанов „Цанов напред и нагоре“. В клипа майка твърди, че 5-годишната ѝ дъщеря е насилвана сексуално от баща си. „Върху дъщеря ми е упражнено вид насилие – сексуално. Това е потвърдено от четирима лекари, които са я прегледали, тя пред самите лекари е потвърдила какво се е случило. Причинителят на това е баща ѝ“, каза майката Маргарита Кутийска тази сутрин в ефира на „Би Ти Ви“.

Бащата пък твърди, че нараняванията са от инцидент на детска площадка и не е посягал на детето. „Паркът е целия в камери. Може да се види кога сме били там, как е паднала. Не е имало кръв, синини и така нататък. Истината ще излезе наяве. Няма какво да крия. Готов съм да се подложа и на полиграф. Как бих посегнал на дъщеря си?“, коментира бащата Панайот Янушев.

В тази връзка лидерът на МЕЧ изрази убеждение, че 5-годишното момиченце не би могло да си измисли подобни твърдения. От думите му стана ясно още, че изслушването за евентуално блудство ще се проведе при закрити врати в парламента.

По темата „Петрохан“ Василев заяви, че институциите са действали неправилно. Като родител той посочи, че не би позволил на своето 15-годишно дете да отиде в хижа при такива обстоятелства. Според него трябва да бъде направен преглед на работата на МВР, а отсъствието на вътрешния министър Даниел Митов му изглежда съмнително.

Василев също така заяви, че очаква кметът на София Васил Терзиев да си подаде оставката заради признанието си, че е финансирал рейнджърите.

Рокадите в ръководството на парламентарната група на БСП и избора на Наталия Киселова за техен председател в парламента той нарече „от пусто в празно“.

„Ако това е промяна на парламентарната група… Това е организиран ход, уж дърпат Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, за да излезе маймуната с бомба. Той (бел. ред. – новият председател на БСП Крум Зарков) контрол над групата няма, това е план на групата с цел заблуда. Комунягите не може да се променят, те трябва да бъдат изхвърлени завинаги от политика“, подчерта Василев.

