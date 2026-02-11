РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кабинетът одобри близо 28 млн. евро за детски градини, училища, спортна база и студентски общежития

Кабинетът одобри близо 28 млн. евро за детски градини, училища, спортна база и студентски общежития

Кабинетът одобри финансиране в размер на 27 888 885 евро за покриване на вече извършени дейности по програми на Министерство на образованието и науката, насочени към разширяване на местата за деца и ученици в детски градини и училища, подобряване на спортната инфраструктура и обновяване на студентски общежития през 2026 година, както и други проекти, изпълнявани от общините.

Част от средствата ще бъдат използвани за разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, както и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони. Одобрени са и трансфери за държавни висши училища, които реализират ремонти и модернизация на студентски общежития по програми на МОН.

Финансиране е предвидено и за проекти на Министерство на културата, свързани с изграждане и обновяване на спортна инфраструктура в училищата по изкуствата.

С отделно решение Министерският съвет промени Решение № 52 от 2026 г., с което се одобрява финансиране за МОН, държавните висши училища и общините за 2026-а. Корекцията е свързана с отстраняване на техническа неточност в приложението към решението и уточнява точното местоположение на три училища, в които ще бъдат ремонтирани съществуващи спортни площадки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.