Кабинетът одобри близо 28 млн. евро за детски градини, училища, спортна база и студентски общежития

Кабинетът одобри финансиране в размер на 27 888 885 евро за покриване на вече извършени дейности по програми на Министерство на образованието и науката, насочени към разширяване на местата за деца и ученици в детски градини и училища, подобряване на спортната инфраструктура и обновяване на студентски общежития през 2026 година, както и други проекти, изпълнявани от общините.

Част от средствата ще бъдат използвани за разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, както и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони. Одобрени са и трансфери за държавни висши училища, които реализират ремонти и модернизация на студентски общежития по програми на МОН.

Финансиране е предвидено и за проекти на Министерство на културата, свързани с изграждане и обновяване на спортна инфраструктура в училищата по изкуствата.

С отделно решение Министерският съвет промени Решение № 52 от 2026 г., с което се одобрява финансиране за МОН, държавните висши училища и общините за 2026-а. Корекцията е свързана с отстраняване на техническа неточност в приложението към решението и уточнява точното местоположение на три училища, в които ще бъдат ремонтирани съществуващи спортни площадки.