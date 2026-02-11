Cisco Systems атакува Nvidia и Broadcom с нов мрежов чип Silicon One G300

Американският производител на мрежово оборудване Cisco Systems представи във вторник (10 февруари) нов чип и рутер, създадени да ускорят преноса на информация в огромни центрове за данни. С тях компанията ще се конкурира с Broadcom и Nvidia за дял от бума в инвестициите в AI инфраструктура, оценяван на 600 милиарда долара.

От Cisco съобщиха, че новият им комутационен чип Silicon One G300, който се очаква да излезе на пазара през втората половина на годината, ще подпомага комуникацията между чиповете, които обучават и захранват AI системи, чрез стотици хиляди връзки. Чипът ще бъде произведен по 3-нанометровата технология на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и ще включва няколко нови функции тип „амортисьор“, предназначени да предотвратяват претоварване на мрежите при внезапни пикове в трафика на данни.

Според изпълнителеният вицепрезидент на хардуерното подразделение на Cisco, Мартин Лунд, чипът ще позволи някои AI изчислителни задачи да се изпълняват с до 28% по-бързо, отчасти чрез автоматично пренасочване на данни при проблеми в мрежата в рамките на микросекунди.

„Когато имате десетки или стотици хиляди връзки, това се случва доста често,“ казва Лунд. „Ние се фокусираме върху цялостната ефективност на мрежата – от край до край.“

Мрежовите технологии се превръщат в ключово поле на конкуренция в AI сектора. Когато Nvidia представи най-новите си системи миналия месец, един от шестте основни чипа в тях беше мрежов чип, който директно се конкурира с решенията на Cisco. Broadcom също атакува този пазар със своята серия чипове „Tomahawk“.