БСП очаква от Андрей Гюров да състави независим и компетентен състав на кабинет

Новият лидер на парламентарната група на БСП Наталия Киселова заяви, че левицата очаква посоченият за служебен премиер Андрей Гюров да предложи компетентен и независим състав на Министерски съвет, за да се гарантират честни избори. Тя отбеляза, че президентът Илияна Йотова е провела сериозни консултации с партиите, но не всички са участвали отговорно – „Възраждане“ не са се явили, а „Морал, единство, чест“ са се отнесли грубо и са напуснали срещата.

Киселова напомни, че ако Гюров приеме поста, трябва да подаде оставка от Българската народна банка, както изисква законът, но срок за това няма. Тя обясни, че въпреки текущите дела срещу него, засега няма пречка той да стане служебен премиер. През 2024 г. КПК откри несъвместимост по негов адрес, а в момента се чака решение от съда в Люксембург. Към момента Гюров е в неплатен отпуск.

Името на Гюров бе това, което най-често се чуваше през тези десетина дни на консултации в президентството. Избраният за поста ще има няколко дни, за да представи състав на служебен кабинет, а след това ще има президентски указ за назначаването му.

