Договорихме противокорабен ракетен комплекс и 7 „минни ловци“

Правителството в оставка одобри два международни договора в сферата на отбраната BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка” и BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързаната с нея поддръжка и оборудване“. Те са за закупуване от САЩ на противокорабен ракетен комплекс за 205 млн. долара и система за командване и управление за 3 млн. долара.

Припомняме че военният министър Атанас Запрянов обяви че, това е проект за модернизация, финансиран с национални средства, извън европейските механизми за отбрана.

“Международните договори са изготвени във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси” за Военноморските сили на България”, отбелязват Министерския съвет.

Целта е да се развие и гарантира морския суверенитет на страната ни, като осигурим национален принос към НАТО.

С друго решение се одобрява и Договор за продажба между Министерството на отбраната и Нидерландия за покупката на три кораба тип “минен ловец” – „Зирикзии“, „Вилемстад“ и „Схийдам“ – клас „Трипарти“. Договорът не съдържа преки финансови ангажименти за българската страна – седемте кораба тип „минен ловец“ ще бъдат предоставени като дарение от Белгия и Нидерландия.

В тази връзка правителството одобри, при условие за последваща ратификация, Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на България, министъра на отбраната на Белгия и министъра на отбраната на Нидерландия.

Единственият ангажимент към България е да обучи украински екипажи на минни ловци и да заплати стойността на ремонтно-възстановителните дейности.