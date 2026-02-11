РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Договорихме противокорабен ракетен комплекс и 7 „минни ловци“

Договорихме противокорабен ракетен комплекс и 7 "минни ловци"

Правителството в оставка одобри два международни договора в сферата на отбраната BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка” и BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързаната с нея поддръжка и оборудване“. Те са за закупуване от САЩ на противокорабен ракетен комплекс за 205 млн. долара и система за командване и управление за 3 млн. долара.

Припомняме че военният министър Атанас Запрянов обяви че, това е проект за модернизация, финансиран с национални средства, извън европейските механизми за отбрана.

“Международните договори са изготвени във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси” за Военноморските сили на България”, отбелязват Министерския съвет.

Целта е да се развие и гарантира морския суверенитет на страната ни, като осигурим национален принос към НАТО.

С друго решение се одобрява и Договор за продажба между Министерството на отбраната и Нидерландия за покупката на три кораба тип “минен ловец” – „Зирикзии“, „Вилемстад“ и „Схийдам“ – клас „Трипарти“. Договорът не съдържа преки финансови ангажименти за българската страна – седемте кораба тип „минен ловец“ ще бъдат предоставени като дарение от Белгия и Нидерландия.

В тази връзка правителството одобри, при условие за последваща ратификация, Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на България, министъра на отбраната на Белгия и министъра на отбраната на Нидерландия.

Единственият ангажимент към България е да обучи украински екипажи на минни ловци и да заплати стойността на ремонтно-възстановителните дейности.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.