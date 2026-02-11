От МВнР връчиха „Златна лаврова клонка“ на Лили Иванова

Примата на българската попмузика Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“ на външното ни министерство. Отличието й бе връчено от министъра в оставка Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на ведомството, съобщават от пресцентъра на институцията. То й се присъжда и във връзка с предстоящия ѝ концерт на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий.

Първият ни дипломат заяви, че отличието е израз на дълбока институционална и човешка признателност за приноса на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България. Георг Георгиев подчерта, че творческият път на звездата, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда.

Лили Иванова благодари за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание има особена стойност в нейния професионален и личен път.

Почетният знак „Златна лаврова клонка“ е най-високото отличие на Министерството на външните работи, като то е присъждано на политици, държавници и дипломати, както и на български и чужди граждани, допринесли за популяризирането на българската духовност, наука, култура и икономика зад граница.

Лили Иванова е сред първите представители на културата, удостоени с този почетен знак.