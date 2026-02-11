В единодушие депутатите гласуваха да закрият част от изслушването по случая „Петрохан“. Става въпрос за втория кръг въпроси от страна на парламентарните групи към представителите на институциите – министърът на екологията – Манол Генов, заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, и.ф. председател на ДАНС – Деньо Денев, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, директорът на ГД „Национална полиция“ – Васко Захариев и началникът отдел „Криминална полиция“ – Ангел Папалезов.

Предложението за закриването на втория кръг от въпроси бе направено от Тошко Йорданов от „Има такъв народ“. Преди това – след прегласуване – не се прие предложението на Йордан Иванов от ПП-ДБ заседанието да бъде закрито само за да се чуе отговора на въпроса дали има данни някой от убитите да е сътрудничил на ДАНС. След като това питане бе отправено към и. ф. председател на ДАНС – Деньо Денев, той отговори, че не може да даде отговор на въпроса по време на открито заседание.

В отговор на друг въпрос Денев призна, че във връзка със случая „Петрохан“ е образувано дело срещу лице на висша публична длъжност. По повод твърдения в публичното пространство, че първи на сигнала за откритите тела пред хижа „Петрохан“ са се отзовали служители на ДАНС, Деньо Денев бе категоричен, че това са спекулации и че служители на „Национална сигурност“ не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението.

След като бе прието предложението за закриване на втората част от изслушването, депутатите гласуваха продължението на заседанието им да бъде излъчвано пряко по БНР и по БНТ.