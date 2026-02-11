РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европейската комисия предлага общоевропейски мерки срещу нарастващата заплаха от използването на дронове

Европейската комисия предлага общоевропейски мерки срещу нарастващата заплаха от използването на дронове

Европейската комисия представи пакет от мерки за засилване на способностите на държавите от Европейския съюз да противодействат на заплахите, свързани с използването на дронове. Според Комисията през последните години рискът от подобни летателни апарати значително се увеличава и засяга както въздушното пространство и летищата, така и сигурността на критична инфраструктура и обществени места, предаде БТА.

Сред основните предложения е по-тясно обединяване на публичните и частните ресурси за разработване на системи за откриване и неутрализиране на дронове, както и създаването на общоевропейски център за противодействие на тези заплахи. Предвиждат се и промени в правилата за използване на дронове, включително въвеждането на „европейски етикет“, който да обозначава апарати, отговарящи на стандартите за безопасност.

Комисията подчертава необходимостта новите технологии ясно да разграничават безвредните дронове от потенциално опасните, като за тази цел се предвижда използване на изкуствен интелект. В усилията за разпознаване и проследяване на дронове трябва спешно да бъдат включени и далекосъобщителните мрежи от пето поколение (5G).

Отбелязва се, че основната отговорност за мерките срещу дронове остава в ръцете на отделните държави членки, но Европейската комисия е готова да съдейства чрез организиране на съвместни обществени поръчки за внедряване на европейски системи за защита.

Плановете включват още създаване на европейски екипи за бързо реагиране при инциденти с дронове и провеждане на ежегодни учения за по-добра координация между гражданските структури и отбранителните сили. Комисията уточнява, че вече финансира разработването на способности за борба с дронове чрез средства от европейския бюджет, включително по програми за научни изследвания и фондове за развитие на отбраната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.