Европейската комисия предлага общоевропейски мерки срещу нарастващата заплаха от използването на дронове

Европейската комисия представи пакет от мерки за засилване на способностите на държавите от Европейския съюз да противодействат на заплахите, свързани с използването на дронове. Според Комисията през последните години рискът от подобни летателни апарати значително се увеличава и засяга както въздушното пространство и летищата, така и сигурността на критична инфраструктура и обществени места, предаде БТА.

Сред основните предложения е по-тясно обединяване на публичните и частните ресурси за разработване на системи за откриване и неутрализиране на дронове, както и създаването на общоевропейски център за противодействие на тези заплахи. Предвиждат се и промени в правилата за използване на дронове, включително въвеждането на „европейски етикет“, който да обозначава апарати, отговарящи на стандартите за безопасност.

Комисията подчертава необходимостта новите технологии ясно да разграничават безвредните дронове от потенциално опасните, като за тази цел се предвижда използване на изкуствен интелект. В усилията за разпознаване и проследяване на дронове трябва спешно да бъдат включени и далекосъобщителните мрежи от пето поколение (5G).

Отбелязва се, че основната отговорност за мерките срещу дронове остава в ръцете на отделните държави членки, но Европейската комисия е готова да съдейства чрез организиране на съвместни обществени поръчки за внедряване на европейски системи за защита.

Плановете включват още създаване на европейски екипи за бързо реагиране при инциденти с дронове и провеждане на ежегодни учения за по-добра координация между гражданските структури и отбранителните сили. Комисията уточнява, че вече финансира разработването на способности за борба с дронове чрез средства от европейския бюджет, включително по програми за научни изследвания и фондове за развитие на отбраната.