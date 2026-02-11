Тръмп възражда въглищната индустрия в САЩ

Администрацията на Доналд Тръмп подготвя планове за подкрепа на американските въглищни електроцентрали с държавни средства и договори с Пентагона за доставка на електроенергия, съобщи „Блумбърг“.

Очаква се президентът да обяви инициативата с указ, който ще задължи Министерството на отбраната да купува ток от централи на въглища за нуждите на военната инфраструктура.

Планът ще се опира на Закона за производство за отбрана от 1950 г. – нормативен акт, който дава на Белия дом разширени правомощия да насочва частната индустрия в името на националната сигурност. Подобен подход беше обсъждан и по време на първия мандат на Тръмп.

Паралелно с това Министерството на енергетиката ще отпусне около 175 млн. долара за модернизация на шест въглищни електроцентрали в няколко щата, сред които Кентъки, Охайо и Западна Вирджиния. Целта е да се повиши ефективността им и да се удължи експлоатационният им живот.

Ходът е част от по-широката стратегия на Тръмп да даде нов тласък на сектор, който от години губи позиции в американската енергетика.

Междувременно администрацията на президента предприе действия за прекратяване на федералната подкрепа за проекти за възобновяема енергия, които конкурират изкопаемите горива, както и за отслабване на регулации, повишили разходите за работа на въглищните централи, припомня „Блумбърг“.