Кабинетът в оставка решава за ратифицирането на договор за ракетна система за брегова отбрана

Осигуряват се до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал

Правителството в оставка ще вземе решение да предложи на Народното събрание да ратифицира договор за придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и поддръжка.

Министрите ще одобрят и споразуменията, с които България ще придобие безплатно седем кораба минни ловци клас „Трипарти“ – три от Нидерландия и четири от Белгия – към които ще се осигурят и резервни части и допълнително оборудване за обучението на екипажите.

Сред решенията за днес е и такова за преценка да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Военноморска база Атия“, състоящо се от три проекта – за изграждане на противопожарна система; за осигуряване на системи и съоръжения на местата за акостиране и за осигуряване на резервоар.

