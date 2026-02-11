РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Жена уби девет души в канадски град, след което се самоуби

Жена е застреляла общо девет души в малкия канадски град Тъмблър Ридж в западната провинция Британска Колумбия, след което се е самоубила, съобщи АП, позовавайки се на местната полиция. Така общият брой на загиналите достига 10 души.

По данни на властите жената първо е открила огън в местната гимназия, където е убила седем души, като една от жертвите е починала на път за болницата. Над 25 души са били ранени, а двама от тях са в критично състояние. По-късно нападателката е била открита мъртва, като основната версия е самоубийство, предаде БТА.

Полицията съобщи още, че преди стрелбата в училището жената вероятно е убила още двама души в частно жилище. Двата инцидента се разглеждат като свързани. Органите на реда подчертаха, че няма данни за други нападатели и че опасността за населението е отминала.

По-рано жителите на града, който има около 2400 души население, бяха призовани да останат по домовете си заради активна стрелба в училището, където учат около 175 ученици.

Тъмблър Ридж се намира на повече от 1000 километра североизточно от Ванкувър, близо до границата с провинция Алберта. Подобни нападения в училища са рядкост в Канада, отбелязва АП. Това е най-смъртоносният подобен инцидент в страната от 2020 година, когато при нападение в Нова Скотия загинаха 22 души.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е дълбоко потресен от трагедията, поднесе съболезнования на близките на жертвите и благодари на екипите, реагирали първи. В знак на уважение той отмени планирани посещения в Халифакс и Мюнхен, където трябваше да участва в международна конференция по сигурността.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

