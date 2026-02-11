Депутатите ще обсъдят въвеждането на мултифондов модел при пенсиите

Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет. Законопроектът бе публикуван за обществено обсъждане в края на миналата година след оставката на кабинета „Желязков“, а миналата седмица бе одобрен от ресорната социална комисия.

Ако бъде гласувана и на второ четене, това би била една от най-мащабните реформи в пенсионната система в последните години. Тя е отлагана с повече от десетилетие. С проекта се дава възможност на осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания.

Проектопрограмата предлага и първото четене на изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, както и на законопроекти за поправки в Закона за здравето.

Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения се предлага да бъде точка първа за четвъртък.

Предвижда се и ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация.

В проектопрограмата е също първото четене за промени в Закона за железопътния транспорт.

За петък е предвиден и редовният парламентарен контрол.

В понеделник от групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ във връзка със случая „Петрохан“ съобщиха, че внасят в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и прокуратурата да предоставят всяка относима информация, включително класифицирана информация, във връзка с дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Двете институции ще трябва да предоставят всички доклади, справки и други документи, включително такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.