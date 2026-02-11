Киев обмисля президентски избори и референдум за мир под натиск от САЩ

Украйна е започнала подготовка за провеждане на президентски избори, съчетани с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп е оказала силен натиск върху Киев. Според информация на Financial Times, Вашингтон настоява двата вота да бъдат организирани до 15 май, като в противен случай Украйна рискува да загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност.

По данни на украински и западни представители този ход е част от по-широк натиск от страна на Белия дом за ускоряване и финализиране на мирните преговори между Украйна и Русия още през пролетта. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред журналисти, че Съединените щати настояват всички необходими документи да бъдат подписани така, че войната да приключи до юни.

„Казват, че искат всичко да бъде приключено до юни, за да може конфликтът да свърши“, посочи Зеленски. По думите му, администрацията във Вашингтон желае след това да насочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември и настоява за ясен и конкретен график.

Провеждането на избори би представлявало рязък политически завой, тъй като досега Зеленски нееднократно е заявявал, че вот е невъзможен при действащо военно положение, милиони разселени граждани и близо 20% от територията на страната под руска окупация, отбелязва изданието.

Според украински и европейски официални лица, ангажирани с подготовката, президентът планира да обяви официално идеята за президентски избори и референдум на 24 февруари – четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Канцеларията на Зеленски и посолството на САЩ в Киев засега отказват коментар.