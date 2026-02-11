Колумбийският президент избегнал опит за покушение

Колумбийският президент Густаво Петро съобщи, че охраната му е осуетила опит за покушение срещу него по време на пътуване с хеликоптер, след като е било преценено, че има реална опасност летателният апарат да бъде обстрелван при кацане в северния департамент Кордоба.

На заседание на правителството, излъчeно на живо, държавният глава разказа, че полетът е бил пренасочен и е продължил с часове над морето, за да се избегне рисковата зона. По думите му той е бил отведен на място, което не е фигурирало в първоначалния маршрут, именно за да се предотврати нападение.

Петро, който е на власт от 2022 г. и е първия ляв президент в съвременната история на страната, от месеци предупреждава за заговори срещу живота му, зад които стоят мрежи, свързани с наркотрафика.

В региона Кордоба действа Кланът от Залива — най-мощната престъпна групировка в Колумбия, която неотдавна прекрати преговорите с правителството след засилването на съвместните действия на Богота и Вашингтон срещу наркокартелите.

С наближаването на изборите заплахите срещу политици и обществени лидери се увеличават, докато въоръжени групировки, финансирани от наркотрафик, запазват контрол върху обширни територии в страната.

По конституция колумбийският президент няма право да се кандидатира за втори мандат на изборите след три месеца.