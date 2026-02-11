РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Колумбийският президент избегнал опит за покушение

Колумбийският президент Густаво Петро

Колумбийският президент Густаво Петро съобщи, че охраната му е осуетила опит за покушение срещу него по време на пътуване с хеликоптер, след като е било преценено, че има реална опасност летателният апарат да бъде обстрелван при кацане в северния департамент Кордоба.

На заседание на правителството, излъчeно на живо, държавният глава разказа, че полетът е бил пренасочен и е продължил с часове над морето, за да се избегне рисковата зона. По думите му той е бил отведен на място, което не е фигурирало в първоначалния маршрут, именно за да се предотврати нападение.

Петро, който е на власт от 2022 г. и е първия ляв президент в съвременната история на страната, от месеци предупреждава за заговори срещу живота му, зад които стоят мрежи, свързани с наркотрафика.

В региона Кордоба действа Кланът от Залива — най-мощната престъпна групировка в Колумбия, която неотдавна прекрати преговорите с правителството след засилването на съвместните действия на Богота и Вашингтон срещу наркокартелите.

С наближаването на изборите заплахите срещу политици и обществени лидери се увеличават, докато въоръжени групировки, финансирани от наркотрафик, запазват контрол върху обширни територии в страната.

По конституция колумбийският президент няма право да се кандидатира за втори мандат на изборите след три месеца.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.