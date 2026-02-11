Тома Белев: ИК създава ограничения на граждански права и загуба на демокрация  (част 3)

Щом прокуратурата не се справя, да дойде частният обвинител, предлага Тома Белев

„Антикорупционният блок“ търси синергия с хора, които не са част от партии. Искаме да се стигне до по-справедливо участие на гражданите в политиката. Коалицията на практика е концепция срещу корупцията. За „Зелено движение“ не е важно кой случва, важното е да се случва.

„Антикорупционният блок“ със сигурност се позиционира в демократичния спектър, където, много странно, в момента има най-малко играчи. Наблюдават се отчетливи признаци на загуба на демокрация. Ограниченията в броя на урните, например, е ограничение на човешки права и загуба на демокрация.

121 гласа в парламента са абсолютно достатъчни за дълбока реформа в държавата. Когато имаш проблем със сърцето, си правиш байпас. В съдебната система прокуратурата спира наказателните производства от обществен интерес, свързани с публичните финанси.

Тома заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият зам-министър на МОСВ Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

Още от интервюто:

Кои са компонентите на коалиция „Антикорупционен блок“?

Има ли собствена политическа ниша „Антикорупционният блок“?

Единно ли е зеленото политическо пространство в България?

Могат ли радикални реформи да се извършат и с обикновено мнозинство н парламента?

Има ли място в съдебната система за частния обвинител?

Ще се случи ли мащабно обединение на демократичните сили преди изборите?

