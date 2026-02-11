РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентарната група на БСП смени ръководството си

БСП, Драгомир Стойнев, БСП призова за работа, а не блокажи през новата парламентарна сесия

От трибуната на Народното събрание председателят на парламента Рая Назарян изчете съобщение, че на 10 февруари, на заседание на Общото събрание на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ са приети промени в ръководството й.

С тях се освобождава Драгомир Стойнев като председател на парламентарната група на социалистите, както и на Мая Димитрова и Кирил Добрев като заместник-председатели.

За председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ е избрана Наталия Киселова. Владимир Георгиев и Мариана Бояджиева са избрани за заместник-председатели на групата. Останалите членове в парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ остават непроменени.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.