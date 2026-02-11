Парламентарната група на БСП смени ръководството си

От трибуната на Народното събрание председателят на парламента Рая Назарян изчете съобщение, че на 10 февруари, на заседание на Общото събрание на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ са приети промени в ръководството й.

С тях се освобождава Драгомир Стойнев като председател на парламентарната група на социалистите, както и на Мая Димитрова и Кирил Добрев като заместник-председатели.

За председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ е избрана Наталия Киселова. Владимир Георгиев и Мариана Бояджиева са избрани за заместник-председатели на групата. Останалите членове в парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ остават непроменени.