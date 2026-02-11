Министър Гроздан Караджов подписа 12-годишни договори за пътническите жп превози

Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов подписа 12-годишни договори за пътническите жп превози.

Така за първи път в България ще има повече от един железопътен превозвач.

За първи път частен оператор ще вози пътници по железопътната мрежа в страната. След проведена конкурентна процедура западният регион, който обхваща около 75% от всички жп превози в България, се възлага на „БДЖ-Пътнически превози“. Това са всички експресни, международни и нощни бързи влакове, а за останалите два региона – Северен и Южен, в процедурата е класирано частно дружество.

Новите договори са факт и са ключова структурна реформа – каза министърът в оставка Гроздан Караджов:

„Искам да го кажа ясно: държавата не се отказва от железопътните превози. Нещо повече. Тя запазва ключовата си роля, защото тя определя обхвата на услугата, тя определя стандартите за качество, тя си запазва контрола върху качеството и от държавата ще идва голямата част от финансирането“, посочи той.

Конкурентният принцип беше основно условие в Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи страната ни финансова помощ за закупуване на нови локомотиви и влакове. Според договорената процедура малко над 800 служители на държавните железници ще преминат към частния оператор при запазване на досегашните им условия на труд, каза още министърът. Договорите по трите ЛОТ-а влизат в сила на 13 декември 2026 г. и са със срок от 12 години.