РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Исторически втори медал за България на Олимпийските игри в Милано – Кортина

Исторически втори медал за България на Олимпийските игри в Милано - Кортина, Лора Христова

Лора Христова донесе втори медал на България от Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Българката завърши на третата позиция в индивидуалния старт на 15 километра при дамите в биатлона.

Христова беше перфектна на стрелковия рубеж в Антхолц-Антерселва, поваляйки всички си 20 мишени. Това ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, печелейки бронзовия медал от Олимпиадата, пише sportal.bg.

Пред 22-годишната българка завършиха само двете французойки Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си ски бягане обаче те успяха да компенсират тези наказания. На финала Христова изостана с 1:04.5 от новата олимпийска шампионка Симон, която победи с 53.1 секунди своята сънародничка Жанмоно.

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина ще продължат в петък (13 февруари) с мъжкия спринт на 10 километра, който е предвиден за 15:00 часа българско време. В него на старта отново трябва да застанат четиримата българи Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.