Исторически втори медал за България на Олимпийските игри в Милано – Кортина

Лора Христова донесе втори медал на България от Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Българката завърши на третата позиция в индивидуалния старт на 15 километра при дамите в биатлона.

Христова беше перфектна на стрелковия рубеж в Антхолц-Антерселва, поваляйки всички си 20 мишени. Това ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, печелейки бронзовия медал от Олимпиадата, пише sportal.bg.

Пред 22-годишната българка завършиха само двете французойки Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си ски бягане обаче те успяха да компенсират тези наказания. На финала Христова изостана с 1:04.5 от новата олимпийска шампионка Симон, която победи с 53.1 секунди своята сънародничка Жанмоно.

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина ще продължат в петък (13 февруари) с мъжкия спринт на 10 километра, който е предвиден за 15:00 часа българско време. В него на старта отново трябва да застанат четиримата българи Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев.