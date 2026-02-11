Общинари искат преименуване на площад „Св. Александър Невски“

На утрешното си редовно заседание (12 февруари) Столичният общински съвет ще обсъди предложението, направено от общинските съветници от “Синя София” – Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков и Веселин Калановски от ПП-ДБ, за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, става ясно от публикувания дневен ред.

Те предлагат пространството около храма, което е едно от най-емблематичните за София, да бъде преименувано на Свети Иван Рилски – почитан светец у нас и небесен покровител на българския народ. Общинарите напомнят, че тази година се навършват 555 години от пренасянето на мощите на рилския светец от Търново в Светата Рилска обител. Към момента неговото име носи само една улица в София. Общинските съветници отбелязват, че на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации.

През февруари миналата година предложението за преименуването на площада отпадна от дневния ред на Общинския съвет. Първият неуспешен опит за смяната на името на пространството пред храм-паметника бе направен през 2024 година.

“Не е допустимо сакралното пространство на София, което събира в едно най-голямата ни катедрала, църквата “Св. София”, паметниците на цар Самуил, на опълченците, на самуиловите воини, на Иван Вазов и неговият гроб, да носи името на светец, който няма нищо общо с България”, категоричен e Лилков.

Дейността на Александър Невски всъщност не е свързана с България и София. Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 – 1263) по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда. Той е поддържал васални отношения с династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената му власт. Канонизиран е за светец от руската православна църква през 1547 година.