РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Храна и щастие: как да се храним без вина

В колко часа трябва да обядвате всеки храна лекар грешки храненето ден за дълъг живот?

Храната някога е била източник на радост и общност. Да, тя винаги е била свързана с оцеляването, но като социален вид хората винаги е трябвало да си сътрудничат, за да събират, ловуват и приготвят храната си. Празненствата и погребенията са включвали храна като част от ритуалите още от началото на писаната история.

Днес храната за много хора се е превърнала в инструмент за манипулация. Понякога ние сами се манипулираме, като ограничаваме приема й до степен на вманиачаване; друг път това се прави чрез програми и режими, рекламирани като единствения път към щастие или здраве. Така храната губи радостта, която носи.

Някои хора използват храната, за да влияят на емоциите си – ядат нездравословни храни, които дават краткотрайно подобрение на настроението, а след това се чувстват още по-зле. Но както казва Серина Пун – готвач на знаменитости, рейки мастър и сертифициран нутриционист, в подкаста Getting Open, можем да върнем радостта в храната, без да жертваме здравето си. Първо обаче трябва да развенчаем някои митове, които ни държат в капан.

Храната някога е била радост и социална връзка, но днес често се използва за контрол или манипулация към себе си или към другите. Според Серина Пун, възстановяването на здравата връзка с храната започва с приемането на няколко ключови факта:

  1. Умът и тялото са едно цяло – мозъкът се нуждае от хранителни вещества, а тялото и умът процъфтяват чрез радост и социални връзки. Стресът уврежда тъканите, докато смехът и приятелствата ги подсилват.
  2. Храната е повече от хранителна стойност – радостта и удоволствието от храната са важни за здравето. Ограничаването само заради „правилно хранене“ може да навреди на благополучието и социалните връзки.
  3. Няма универсално „лекарство“ – устойчивите промени идват постепенно. Фокусирайте се върху едно нещо наведнъж, като сън, хидратация или повече растителни храни.
  4. Връзката с храната може да се промени – мозъчните пътища могат да се „пренастроят“ чрез нови избори. Промяната изисква време и усилия, но резултатът е по-щастлив и здравословен подход към храната.

Хората, които успяват да излекуват връзката си с храната, започват с осъзнаването, че животът трябва да бъде радостен и че здравословното хранене не бива да бъде за сметка на щастието.

Четете още: Колко мазнини трябва да приемаме на ден, кои храни да избираме и защо мозъкът ни се нуждае от тях

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.