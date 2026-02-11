Андрей Гюров няма право да заема поста служебен премиер, заявиха от ИТН

Александър Рашев от „Има такъв народ“ заяви, че назначаването на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен премиер носи юридически проблеми. Той припомни, че Гюров е бил отстранен като подуправител на БНБ, че има подадена жалба във Върховния административен съд за това и запитване към Европейския съд.

Рашев предупреди, че ако съдебният казус се развие скоро, България може да се окаже в патова ситуация – служебен премиер, избран според Конституцията, но юридически неспособен да заема поста. Това според него поставя под въпрос решенията, които Гюров ще взима като министър-председател.

Тошко Йорданов добави, че президентът Илияна Йотова е взела страна в полза на „коалицията на шарлатаните“. „Това, че избира Гюров поставя много интересни въпроси – ще замита ли той следите от Петроханската педофилска схема на „Продължаваме промяната-Демократична България“, президентът бившия Радев, говорейки, че трябва да се ходи на избори, имал ли е предварителна договорка с коалицията на шарлатаните?“, попита той.