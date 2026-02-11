Японският омурайс-шоколад Popping Candy Chocolate хит за празника на влюбените

С наближаването на Свети Валентин е време да започнем да мислим какво да подарим на любимия човек – в Япония това почти винаги е шоколад. Шоколадът и японският Ден на влюбените са толкова свързани, че понякога събитието изглежда по-малко романтично и повече като национално празнуване на шоколада. Всяка година се появяват както класически шоколади, така и странни творения – например такива с вкус на риба. Това, което звучи като престъпление срещу храната, всъщност се оказва изненадващо сладко и вкусно.

Тази година научихме за Popping Candy Chocolate: Omurice Tin на шоколатиерката Mary’s. Комбинацията от омурайс – ориз с кетчуп, покрит с омлет – и шоколад почти изглежда толкова необичайна, колкото да сложиш бита сметана върху суши или да сипеш зърнени закуски в рамен. Но слуховете казваха, че омурайс-шоколадът на Mary’s е изненадващо вкусен, така че с любопитство решихме да проверим къде може да се купи. Оказа се, че шоколадите се предлагат само в Япония, но ние ще ви разкажем за тях.

Въпреки че омурайс-шоколадът се предлага самостоятелно в привлекателна зелена кутия, нашето сърце моментално се влюби в кафявата ретро кутийка на тема кафе-меню. Тя съдържа асортимент от девет вида, пресъздаващи ретро кафе-менюта като melon cream soda и палачинки, но в шоколадова форма. Тъй като включваше и омурайс-шоколада, който търсехме, решихме да вземем ретро кафе набора, официално наречен Popping Candy Chocolate: Cafe Menu Tin, за 2.700 йени (около 17 долара).

Поставен в устата, шоколадът започва с мек, млечно-подобен вкус, след което се появява пукащата текстура, последвана от лек вкус на кетчуп. Това не е просто забавен нов продукт – ясно се усеща, че Mary’s са се опитали да пресъздадат вкуса на омурайса, като същевременно запазят шоколада вкусен. Въпреки това, пукащата захар е толкова силна, че почти краде вниманието.

След това опитахме шоколада fruit sandwich. Той е предимно бял и има вкус на бял шоколад. В млечния вкус пукащата захар отново се усеща ясно. Първоначално мислехме, че тези шоколади са само забавна новост, но се оказаха изненадващо вкусни.