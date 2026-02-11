Сирия привлича енергийни гиганти за проучване на „трилиони“ кубически метра газ

Сирия разполага със значителни запаси от неоткрит суров петрол и природен газ и планира да предостави лицензи за проучване на „Шеврон“, Коноко Филипс“, „Тотал енерджи“ и „ЕНИ“, според ръководителя на националната петролна компания на страната. „Може би повече от една четвърт или по-малко от една трета е проучена“, коментира за „Файненшъл таймс“ Юсеф Каблауи – главен изпълнителен директор на Сирийската петролна компания. „В страната има много земя, която все още не е докосната. Има трилиони кубически метри газ.“

„Шеврон“ и катарският Power International Holding подписаха миналата седмица споразумение за проучване на офшорен блок и се очаква да започнат работа „в рамките на два месеца“, отбелязва Каблауи.

Втори блок разглеждат „Катар енърджи“ и „Тотал“, като „Коноко Филипс“ също може да инвестира, добавя той. И посочва, че по третия работи с италианската петролна компания „ЕНИ“.

Каблауи – бивш изпълнителен директор на американската петролна група „МакДермът“, информира, че Сирия е картографирала потенциални находища и е провела сеизмични проучвания, но търси международен опит в дълбоководното проучване. И че тази седмица трябва да проведе разговори с „Бритиш петролиъм“ в Лондон, като е отворен и за руски и китайски енергийни компании, които да навлязат в страната.

Анализатори от енергийната консултантска компания „Уд Макензи“ смятат, че Сирия има най-малко 1.3 милиарда барела петрол и газ в открити запаси, като големи площи остават недостатъчно проучени, включително целият ѝ офшорен сектор, където не са пробити кладенци.

Каблауи заяви, че тази седмица сирийското правителство е завършило превземането „със сила“ на нефтени находища в североизточната част на страната от кюрдските части, които преди това са ги контролирали, и се обръща към международни петролни компании с молба да помогнат за възстановяване на производството след години на конфликт.

„Преди произвеждахме 500 хил. барела на ден, а в момента – едва 100 хиляди“, оплаква се той. „Посетих североизточната област и по-голямата част от находищата там са в лошо състояние … и се нуждаят от основна поддръжка.“ Той добавя, че бойците са повредили кладенците, като са използвали експлозиви, за да увеличат добива в кратки срокове, оставяйки много от тях неизползваеми.

Каблауи ще предложи на международни компании съществуващи полета за рехабилитация, което ще им позволи да използват приходите за финансиране на проучвания на други места. „Това би било скъпо, но ще им дам „парчета от торта“, за да генерират пари“, казва той. И съобщава, че около 2000 инженери вече са на място в североизточната част, оценявайки находищата, и че очаква да предостави график за възстановяване на петролния сектор до края на февруари.

Каблауи е убеден, че Сирия може да удвои производството на газ до 14 милиона кубически метра на ден до края на тази година. „Отворени сме за международни компании. Безопасно е, всичко е наред под правителствен контрол и създаваме система за вътрешна сигурност“, обобщава той.

Агенция „Ройтерс“ информира ексклузивно на 10 февруари, позовавайки се на два добре информирани източника, че две саудитски фирми и три американски компании планират да сформират консорциум за проучване и добив на петрол и газ в „Североизточна“ Сирия. Това са Baker Hughes, Hunt Energy и Argent LNG, които ще си партнират със саудитските ACWA Power и TAQA за завършване на проекта. Той ще обхване четири до пет проучвателни блока в североизточната част на страната.

Това би била една от многото „големи бизнес сделки“ на сирийската икономика, откакто бившият президент Башар Асад беше свален от ислямистки бунтовници, които поеха управлението на страната преди година. През декември 2025-а пък Съединените щати отмени най-строгите санкции.

Енергийната инфраструктура на Сирия е силно повредена след 14 години война и има нужда от инвестиции за милиарди долари, като за целта правителството търси помощ от чуждестранни инвеститори. Трите американски фирми са подписали през юли 2025-а меморандум за разбирателство със сирийското правителство за разработване на план за енергийния сектор на страната.