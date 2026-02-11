РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Този път никой няма да може да твърди, че Делян Пеевски е определил служебния премиер, заяви Искра Михайлова

„Този път никой няма да може да каже, че Делян Пеевски е определил служебния премиер.“ С тези думи Искра Михайлова от ДПС-Ново начало коментира номинацията на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател, направена от президента Илияна Йотова.

По думите ѝ, с този избор пълната отговорност за състава и действията на служебното правителство ясно и недвусмислено остава у президента. Михайлова подчерта, че още по време на консултациите позицията на формацията е била заявена и не се е променила – служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили, да познава институциите и да гарантира честни избори.

Тя посочи, че Гюров е публично свързан с конкретна политическа сила – ПП-ДБ, където е бил председател на парламентарна група, и тази обвързаност е добре известна. Затова, според нея, решението за неговата номинация означава, че отговорността за служебния кабинет вече не може да бъде прехвърляна на други фактори.

