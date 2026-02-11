Според Сачева служебният кабинет ще бъде на ПП-ДБ

Председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева коментира, че партията не е посочвала свои предпочитания по време на консултациите за служебен премиер и е оставила избора изцяло на президента Илияна Йотова. Тя отбеляза обаче, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ е „рекламирала и агитирала шумно“ за Андрей Гюров. Според нея това е дало резултат, тъй като държавният глава е избрала именно Гюров да оглави служебния кабинет.

Сачева подчерта, че ГЕРБ-СДС не се притеснява кой ще е вътрешен министър, защото важната цел била доверието на избирателите. Тя призова да не се бърза със спекуациите за това дали Бойко Рашков ще е част от служебния кабинет.

„Домовата книга показа, че не е най-доброто решение на Конституцията. Само преди няколко години говорехме, че тези решения, които се предлагаха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ са най-важните и единствените възможни, всички останали трябваше да защитават незащитимото. Очевидно колегите от „Продължаваме промяната-Демократична България“ нямаа доблестта да поеме отговорността за това нещо“, каза тя относно ограничения списък за потенциални служебни премиери.