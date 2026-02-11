РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Спипаха мъж от Ловешко с фалшиви банкноти за 206 000 евро

Фалшиви банкноти за около 206 000 евро са открити и иззети от 51-годишен мъж в Ловешко. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор Валентин Вълков, цитиран от БТА.

Мъжът е спрян от органите на МВР, като при извършен обиск е установено, че в себе си носи фалшиви 10 000 евро. При извършеното претърсване на два негови адреса са установени още подправени банкноти на стойност 200 000 евро с номинал по 200, 100 и 50 евро.

Задържаният е криминално проявен, като е бил и осъждан няколко пъти. Сега той е арестуван и задържан за срок до 72 часа и предстои прокуратурата да поиска от съда да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

По случая е образувано досъдебно производство за притежание на подправени фалшиви парични знаци на голяма стойност.

